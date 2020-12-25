الأيام الأخيرة من حياة جون لينين

في الثامن من هذا الشهر، حلّت الذكرى الأربعون لرحيل المغني الإنجليزي ونجم فريق «البيتلز» الأسطوري جون لينن، الذي اغتيل في مثل هذا الشهر من عام 1980 بمدينة نيويورك. وكما يدل على ذلك العنوان، يحكي هذا الكتاب قصة موت لينن مقتولاً على يد أحد معجبيه السابقين، ويدعى مارك ديفيد تشابمان. كان تشابمان من أكبر المعجبين بفريقه الموسيقي المحبوب من بعيد، من تكساس في الولايات المتحدة، قبل أن ينقلب ذاك الحب إلى حقد وغضب ضد أولئك الأشخاص الذين كان يشعر بأنهم خانوه وخذلوه، مثل لينن. غضب كان من أسبابه نمط حياة لينن وتصريحاته من قبيل قوله إن «البيتلز» بات أشهر وأكثر شعبية من غيره!

المؤلفون: جيمس بترسون وكيسي شرمان وديف ويدج

الناشر: ليتل براون آند كومبني

تاريخ النشر: ديسمبر 2020