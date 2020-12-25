سياساتنا.. هل تسبب أوبئة؟

جيل فليبوفيتش*

كما تعلم الأميركيون من جائحة الفيروس التاجي، فإن الأوبئة تغير كل شيء. في كتابه الجديد، «العدوى الأمريكية: الأوبئة والقانون من الجدري إلى كوفيد - 19»، يجادل «جون فابيان ويت»، أستاذ القانون بجامعة «يل» والمؤلف الحائز على جائزة بانكروفت، بأن الأمراض لا تغير فقط سلوكياتنا وسياساتنا وقوانيننا؛ لكنها أيضاً تعكس نقاط القوة والضعف لدينا. في كتابه، الذي يصفه بـ «دليل المواطن للطرق التي شكل بها القانون الأميركي تجربة العدوى وتجاوب معها»، يتتبع «ويت» ما تعلمه السياسيون والمحاكم والمواطنون العاديون بشأن تعزيز الصحة العامة وما ارتكبوه من أخطاء فادحة - وكيف أن تعلم دروس من التاريخ يمكن أن يضعنا في مسار أكثر إنتاجية لإدارة جائحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 232.000 مواطن.

كما تعلم الأميركيون من جائحة الفيروس التاجي، فإن الأوبئة تغيّر كل شيء. في كتابه الجديد، «العدوى الأميركية: الأوبئة والقانون من الجدري إلى كوفيد - 19»، يجادل «جون فابيان ويت»، أستاذ القانون بجامعة «يل» والمؤلف الحائز على جائزة بانكروفت، بأن الأمراض لا تغير فقط سلوكياتنا وسياساتنا وقوانيننا؛ لكنها أيضاً تعكس نقاط القوة والضعف لدينا. في كتابه، الذي يصفه بـ «دليل المواطن للطرق التي شكل بها القانون الأميركي تجربة العدوى وتجاوب معها»، يتتبع «ويت» ما تعلمه السياسيون والمحاكم والمواطنون العاديون بشأن تعزيز الصحة العامة وما ارتكبوه من أخطاء فادحة - وكيف أن تعلم دروس من التاريخ يمكن أن يضعنا في مسار أكثر إنتاجية لإدارة جائحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 232.000 مواطن.

يطرح «ويت» نظريتين مختلفتين حول الأمراض المعدية والتاريخ: هل تؤدي الأمراض إلى تغيير السياسات، أم أن السياسات القائمة تسهم في تشكيل الأمراض وجلب الأوبئة؟ يكتب ويت: «تساعد الجراثيم الجديدة في سن قوانين ومؤسسات جديدة، ومع ذلك، فإن الطرق القديمة لفعل الأشياء تحدد مسار الأوبئة والطرق التي نستجيب بها لها». كما يجادل بأن هناك استجابتين تقليديتين عريضتين للأمراض المعدية: «التطهير»، وهو نهج ليبرالي موجه نحو المجتمع يرى أن الصحة العامة هي مسألة تبعية والتزام متبادلين، وهو نهج يستخدمه التقدميون عادة لتحسين الظروف المعيشية للفقراء والطبقات العاملة (في بعض الأحيان كان المحافظون كذلك يدعون إلى اتخاذ تدابير صحية أفضل مثل المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي من أجل استخراج المزيد من العمالة من الطبقة العاملة وحماية النخب من العدوى المفترض أنها تتوطن في المناطق الفقيرة). والتقليد غير الليبرالي المنافس، كما هو الحال طوال التاريخ الأميركي، هو «الحجر الصحي»: وجهة نظر فردية تستهدف الكائنات الناقلة للمرض وتطالب بمحاصرتها بعيداً عن المجتمع. نظراً لوجود اختلاف كبير بين من يُنظر إليه على أنه ناقل للمرض وما ينقل الأمراض فعلياً، يتحمل المهاجرون والأقليات والفقراء العبء الأكبر من تحيزات الحجر الصحي، غالبا مع نتائج كارثية وقاتلة.

من هذا التقليد المتعلق بالحجر الصحي، يستخلص «ويت» بعض التحذيرات الأكثر خطورة في الكتاب (والتاريخ). يكتب: «كان الدافع وراء الحجر الصحي واضحاً دائماً في قانون الهجرة ومراقبة الحدود»، وهو أيضاً المكان الذي مُنح فيه أوسع نطاق قانوني. لقرون عدة، كان يتم استغلال الخوف من المرض لتبرير اعتقال الوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، مع القليل من الاهتمام بالعديد من القيم التي ندعي أننا نعتز بها - وهي أن جميع البشر خلقوا متساوين؛ وأنه لا ينبغي لأحد أن يفقد حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وأشار أنصار القومية المعادية للمهاجرين إلى المرض ذريعة لاستبعاد المستوطنين المحتملين من الصين وأوروبا الشرقية والجنوبية، والتي تُوجت في نهاية المطاف بقانون استبعاد الصينيين العنصري، وفي وقت لاحق، قوانين الهجرة التمييزية والتقييدية التي «ساعدت على إنهاء عصر الهجرة الجماعية إلى أوروبا» بحلول عام 1924، كما كتب «ويت».

لكن تاريخ الصحة العامة والقانون يقدمان أيضاً بعض المسارات للمضي قدماً. يشير «ويت» إلى استراتيجيات التحرر المدني والحد من المخاطر التي ظهرت مع وباء فيروس الإيدز في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على أنها «توليفة جديدة للصحة العامة والحريات المدنية»، والتي كانت في جوهرها فكرة «أن الحريات المدنية ليست معادية للصحة العامة. على العكس من ذلك، قال خبراء الصحة الجدد، إن الحريات المدنية ضرورية لتحقيق أهم أهداف هذا المجال». وهذا يعني الامتثال الطوعي ومحاولة إزالة وصمة المجتمعات المهمشة، بدلاً من القوانين الصارمة التي قال المدافعون عن الصحة العامة إنها ستدفع فقط السلوك الموصوم بالفعل - مثل تعاطي المخدرات - لممارسته في الخفاء. قوبلت هذه المحاولات باعتراضات هائلة. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تضمنت قوانين الصحة العامة النموذجية تدابير حماية للحريات المدنية.

ثم جاء الوباء، ويقول «ويت»، إن فيروس كوفيد - 19 جديد من نواحٍ عدة: إنه حزبي بشكل ملحوظ، مما يجعله أكثر خطورة. كما أنه يأتي في وقت خصص فيه المحافظون موارد هائلة لتأسيس استثناءات متزايدة، من القوانين تتعلق بـ «الحرية الدينية»، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة، عندما تظل التفاوتات العرقية في الصحة الجسدية والثروة وظروف المعيشة والحصول على الرعاية الصحية واسعة بشكل مخيف؛ وعندما تسود كراهية الأجانب في السياسة اليمينية، وعندما تزج أميركا بنسبة أعلى من سكانها في السجون أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض.

ما زلنا في خضم هذا الوباء، وبالتالي فإن القصة لم تنته بالضرورة، وفي الوقت نفسه، يتمنى المرء يُجبر كل عضو في الكونجرس على قراءة التاريخ الذي يلخصه «ويت» بدقة والتمعن فيه.

الكتاب: «العدوى الأمريكية: الأوبئة والقانون من الجدري إلى كوفيد -19»،

المؤلف: جون فابين ويت - أستاذ القانون بجامعة يل وكاتب حائز جائزة بانكروفت

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* جيل فليبوفيتش - محامية ومؤلفة أميركية

* ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»