الألمان يرددون أغاني عيد الميلاد من شرفاتهم بسبب كورونا

ردد عشرات آلاف الألمان معا، اليوم الجمعة، أغاني عيد الميلاد من شرفات بيوتهم وعزفوا الموسيقى لتعويض الاحتفالات العائلية التي حرمهم منها وباء فيروس كورونا المستجد هذا العام.

ودعا مجلس الموسيقى في ولاية بافاريا إلى تنظيم هذه الاحتفالية طالبا من السكان "أن يقفوا عند الثالثة بعد ظهر اليوم (بتوقيت ألمانيا) في جميع أنحاء الولاية في شرفات المنازل أو في نوافذ مفتوحة ليعزفوا معا الموسيقى وينشدوا أغاني عيد الميلاد".

وأطلق الجميع حناجرهم بأناشيد "كل عام مرة ثانية"، و"يا أنت يا سعيدة".

وقال المدير الإداري للمجلس أندرياس هوربر، اليوم الجمعة، إنه كان هناك بالفعل "قدر هائل من التعليقات قبل إقامة الحفل"، مبينا أن "هذا فيما يبدو هو بالضبط ما كان عازفو الموسيقى يحبون عمله بمناسبة أعياد الميلاد".

وأوضح هوربر أن المشاركين في الفعالية صفقوا في الأخير وتمنوا لبعضم بعضا أعياد ميلاد مجيدة من نافذة لأخرى.

وأراد المجلس بهذا العمل أن "يدعو إلى التضامن وخلق تجربة موسيقية جماعية" في ظل جائحة كوفيد-19 التي تجتاح العالم وحرمت ملايين العائلات الألمانية من التجمع بسبب إجراءات الإغلاق الهادفة إلى وقف تفشي الفيروس.