بيع مزرعة مايكل جاكسون بعد تخفيض سعرها

استحوذ الملياردير الأميركي رون بوركل على مزرعة "نيفرلاند" الشهيرة التي كان يملكها ملك البوب المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون.

وبيعت المزرعة بسعر يقرب من 22 مليون دولار أميركي، أي أقل بكثير من سعر البيع المحدد أساسا.

وقال الناطق باسم رجل الأعمال، المقيم في ولاية مونتانا، إن بوركل، الذي يستثمر في قطاعات مختلفة تشمل المتاجر الكبرى وصناعة الموسيقى، استحوذ على المزرعة نظرا إلى "الفرصة المصرفية العقارية" التي يقدمها.

وقد عمل بوركل مستشارا ماليا لمايكل جاكسون إذ ساعده خصوصا على تسديد ديون طائلة تراكمت عليه بسبب نمط حياته الباذخ في السنوات التي سبقت وفاته.

وأكد مصدر مطلع على الملف حصول هذه الصفقة، التي قدّرت قيمتها بـ22 مليون دولار أميركي، واصفا الرقم بأنه "دقيق بدرجة كبيرة".

غير أن هذا الرقم أدنى بكثير من القيمة التقديرية الأساسية المعلنة للمزرعة في 2015 والتي بلغت مئة مليون دولار.

في العام الماضي، تراجع السعر التقديري إلى 31 مليون دولار، من دون أن تجد المزرعة من يشتريها.

تشير معلومات صحافية إلى أن مايكل جاكسون استحوذ على هذه المزرعة في مقابل 19,5 مليون دولار في ثمانينات القرن الماضي.

كان جاكسون قد باع المزرعة قبيل وفاته في 2009 في ظل المديونية الكبيرة التي كان غارقا بها، إلى "توماس باراك جونيورز كولوني كابيتل إنفستمنت" في مقابل 22,5 مليون دولار.

وتمتد المزرعة على مساحة 1100 هكتار، هي تقع على بعد 65 كيلومترا من مدينة "سانتا باربارا" وتضم دارة كبرى مع ست غرف للمنامة وثلاثة منازل للضيافة وبحيرة وملاعب للتنس وحظائر وملاجئ للحيوانات.