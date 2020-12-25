اكتشاف رسالة كتبها طفل إلى «سانتا كلوز» قبل نحو قرن

عثر علماء آثار، قبل أيام من عيد الميلاد، على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى «سانتا كلوز» في ثلاثينات القرن الماضي من دون أن يرسلها.

وذكرت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على «فيسبوك»، «يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد».

وعثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال نبش أثرية وعمليات تنقيب، الأسبوع الماضي، في مطاحن بمدينة ستراسبورغ وإيلكيرش-غرافنستادن المجاورة.

وقالت الهيئة إن العلماء «وقعوا على محفوظات عدة من ثلاثينيات القرن الماضي»، لكنها كلها «في وضع سيئ بسبب التعفن والقوارض». وتضم هذه القطع صورا عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.

ومن بين هذه القطع رسالة «لا تزال مختومة» موجهة إلى «بابا نويل الموجود في السماء» والذي أكد الطفل صاحب الرسالة أنه «يحبه من كل قلبه»، مشدداً على رغبته في اعتماد «سلوك حسن لإرضاء أمي وأبي».

وطلب الطفل في الرسالة «دراجة هوائية» و«دوامة خيل صغيرة» (لعبة كاروسيل).