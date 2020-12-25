إصابة الفنانة المصرية يسرا بكورونا

أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حالياً للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وكانت يسرا حضرت مؤخراً مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتم دورته الـ42في العاشر من الشهر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل خيانة عهد، الذي عرض في رمضان 2020، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.