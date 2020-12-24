عدد اليوم
الجمعة 25 ديسمبر
الإمارات
عربي ودولي
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دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر
05:42
الظهر
12:25
العصر
15:22
المغرب
17:45
العشاء
19:03
دنيا
بابا نويل تحت الماء أيضاً
اليوم 01:06
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اثنان من الغطاسين بزي بابا نويل يحييان الزوار في المتحف البحري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. (أ ف ب)
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صحيفة الاتحاد
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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