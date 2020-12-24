«داون تاون».. قلب دبي النابض

رشا طبيلة (أبوظبي)

«داون تاون» دبي.. قلب الإمارة النابض.. ووجهتها السياحية المتكاملة التي تقدم للرواد تجارب فريدة في الترفيه والثقافة والتسوق يصعب وجودها مجتمعة في مكان واحد، فهذه المنطقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم، تضم برج خليفة ودبي مول ونافورة دبي وأوبرا دبي، وتوفر فرصة التنزّه بين مرافق التسوّق الفاخرة والمباني المذهلة والفنادق الفخمة. وإلى جانب تلك المعالم الرئيسة، تضم «داون تاون» دبي العديد من المساحات الخضراء، وفي مقدمتها «برج بارك» الذي يوفر إطلالات رائعة، ويستضيف العديد من الفعاليات المميّزة مثل السوق الموسمي الذي يُقام سنوياً خلال فصل الشتاء ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق. وتضم المنطقة أيضاً بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الذي يضمّ مجموعة من المطاعم الاستثنائية، و«دبي أوبرا» التي تنظّم حفلات موسيقية وعروضاً مسرحية عالمية، وغيرها من الفعاليات الفنية الراقية التي يقدمها أهم وأشهر نجوم الأوبرا العالميين، وتتميّز هذه الوجهة أيضاً بهندستها المعمارية التقليدية التي تمتزج مع العمارة الحديثة، كالأبراج الضخمة والمباني المُذهلة، وتلك المستوحاة من الثقافة العربية، إلى جانب المساحات الخضراء المميّزة.

دبي مول.. وجهة ترفيهية مثالية للعائلات

يعد دبي مول، الذي يقع بالقرب من برج خليفة، أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع، ويضمّ أكثر من 1200 متجر، وعدداً كبيراً من المطاعم.

وإلى جانب تجربة التسوق، يعتبر دبي مول وجهة ترفيهية مثالية للعائلات، حيث يضم أهم مواقع الترفيه مثل «دبي أكواريوم»، وحديقة الحيوانات المائية وحلبة التزلج ذات الحجم الأولمبي ومركز «كيدزانيا» للأطفال وصالات السينما، إضافة إلى أنه يمكن مشاهدة عروض نافورة دبي الفريدة من داخل المول.

ويعد دبي أكواريوم أحد أكبر أحواض السمك «الأكواريوم» وأجملها في العالم، حيث يسع 10 ملايين لتر من الماء، ويضم أكثر من 33 ألف كائن استثنائي، تندرج ضمن 140 نوعاً من الكائنات البحرية، بالإضافة إلى أكبر عدد من أسماك قرش النمر الرملي في العالم، ويصل ارتفاع «دبي أكواريوم» إلى الطابق الثالث من دبي مول، ويستطيع الزوار التجوّل في النفق الممتد بطول 48 متراً وسط «الأكواريوم»، إلى جانب الذهاب في جولة على متن مركب بقاعٍ زجاجي، والغوص في قفص الغطس والسباحة مع أسماك القرش، كما تضم حديقة الحيوانات المائية مجموعةً مذهلة من الحيوانات، مثل تمساح «كينغ كروك» الذي يزن 750 كلغ، ويبلغ طوله 5 أمتار.. أما حلبة التزلج، التي يوفرها دبي مول، فهي تتميز بأنها أولمبية الحجم، وتقدم حصصاً تدريبيّة للأعمار كافة.. بينما يعتبر «الشلال» الممتد على ارتفاع أربعة طوابق من الوجهات المتميزة لتجمع العائلات والأصدقاء.

برج خليفة.. بانوراما على ارتفاع 555 متراً

يضمّ برج خليفة منصّتي مشاهدة، هما «آت ذا توب» بالطابقين 124 و125، و«آت ذا توب سكاي» التي تقع في الطابق 148، أي على ارتفاع 555 متراً. ويمكن للزوار الاستمتاع بالإطلالات نفسها من أحد أشهر المطاعم في البرج.. ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وتبدأ تجربة الزوار داخل المصعد السريع، حيث يشاهدون عرضاً ترفيهياً وتثقيفياً متعدد الوسائط حتى بلوغ قمّة البرج، ليتعرفوا على بعض المعلومات المُذهلة حول بناء البرج وتاريخ دبي. وعند الوصول إلى منصة المشاهدة، يجد الزوار واجهةً زجاجية تتيح الاستمتاع بأجمل مناظر المدينة البانورامية.

وجرى افتتاح البرج في يناير عام 2010، واستقبل خلال السنوات العشر منذ تدشينه، نحو 21 مليون زائر.

دبي أوبرا.. حفلات موسيقية وعروض مسرحية

تتوسط «دبي أوبرا» منشآت «داون تاون» دبي، وتضم مسرحاً عصرياً مزوداً بأحدث تقنيات العرض والإضاءة والصوت، وقاعة للحفلات الموسيقية، وتقدم عروضاً حية من خلال استضافة مجموعة متنوّعة من الفعاليات الفنيّة والثقافيّة وعروض الأوبرا الأكثر شهرة في العالم، ويسمح تصميمها باستقبال مختلف أشكال الفعاليات؛ إذ يمكن تحويلها من مسرح تقليدي إلى قاعة ضخمة للحفلات الموسيقية مع إزالة المقاعد وإفراغ القاعة تماماً، وتضم «دبي أوبرا» مطعماً راقياً يتميز بإطلالة ساحرة على برج خليفة، ويعتبر المطعم مكاناً مناسباً لإقامة فعاليات الشركات وحفلات الزفاف وعروض الأزياء..

وتقع دبي أوبرا التي صمّمها «جانوس روستوك»، على شكل قارب الدهو، مقابل نافورة دبي، وتعد نافذة يرى من خلالها سكان الدولة أحدث الإبداعات الفنية والإيقاعية.

نافورة دبي.. قِبلة عشاق الجمال والإبداع

تقدم نافورة دبي، التي تعد أطول نافورة راقصة في العالم، عروضاً مائيّة وموسيقيّة وضوئيّة متميزة، وتقع النافورة في بحيرة البرج قبالة الطابق السفلي من دبي مول، وتطلق نحو 22 ألف غالون من الماء حتى ارتفاع 140 متراً على مساحة تعادل ملعبَي كرة قدم.. وتجذب النافورة عشاق الجمال والإبداع الذين يحرصون على الاستمتاع بانعكاس الأضواء المثيرة على مياه البحيرة، والتناغم الشديد بين حركة المياه المندفعة، وألحان الأغاني المصاحبة، ويوثق الجميع هذه المشاهد الأكثر عذوبة ورومانسية بهواتفهم. وأسفل برج خليفة يقع ممشى «دبي فاونتن بوردووك»، ويتيح للزوار فرصة الاقتراب من العرض ليكونوا على بُعد 9 أمتار فقط عن النافورة.

ويمكن للزوار أيضاً اختبار روعة النافورة الراقصة في رحلة على متن قارب في بحيرة البرج، حيث تتيح هذه الوجهة الترفيهية الفريدة تجارب جديدة، تتضمن نشاطاً مخصصاً للأطفال، ورحلة القارب العائلية، ومغامرة تجديف في قارب «الكاياك»، بالإضافة إلى الحديقة العائمة. وتمنح هذه التجارب الجديدة الزوار فرصة الاختيار بين القوارب المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات، والتي تأتي على شاكلة أوزّة عملاقة، لتتمكن العائلات من استكشاف الوجهة الثقافية والترفيهية المحبوبة والاستمتاع بعرض النافورة الشهير بطريقة متميزة وغير مسبوقة.. كما يمنحهم نشاط القارب العائم مغامرة استثنائية زاخرة بالمتعة وبتكلفة معقولة، بالإضافة إلى تجربة التجديف في قوارب «الكاياك» أو قيادة الدراجات المائية المصممة خصيصاً، كما يحظى الأطفال بالكثير من المتعة في «خليج العصافير» – التجربة المخصصة لصغار السن، عبر مجموعة قوارب على شكل طيور البط أو الفلامنغو، سواء المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات.

برج بارك.. إطلالة ساحرة على جماليات المدينة

يعتبر «برج بارك» أحد أبرز المرافق الترفيهية في «داون تاون» دبي، ويقع على جزيرة صغيرة يمكن الوصول إليها عبر جسور بالقرب من بحيرة البرج أو بحيرة نافورة دبي للاستمتاع بإطلالات رائعة على برج خليفة ونافورة دبي.

وتستضيف هذه الوجهة أبرز فعاليات المدينة، كالسوق الذي يُقام خلال فصل الشتاء ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، إلى جانب أنها تفتح أبوابها لحفلات الزفاف، وعروض الأزياء، والمعارض، والأسواق، والحفلات الموسيقية، إضافة إلى فعاليات الشركات.

وتُشكّل المساحات الخضراء موقعاً مثالياً لتأمّل أجمل مشاهد مدينة دبي، مع توافر فرصة القيام بجولات على الدراجات الهوائية، لا سيما مع توفّر خدمة استئجار الدرّاجات.

سوق البحار.. التراث في ممرات حجرية

يتصدر سوق البحار قائمة أهم الأسواق الشرق أوسطية التقليدية ذات اللمسة العصرية، ويقع على الواجهة البحرية في «داون تاون دبي»، ويجمع ما بين سمات الأسواق العريقة وتوافر النشاطات الترفيهية، وفي مقدمتها المطاعم، ويمكن الوصول إليه عن طريق الممشى الجميل في دبي مول المُطل على نافورة دبي وبرج خليفة، ويتميز بهندسته المعمارية وممراته الحجرية وإنارته الخافتة، إضافة إلى تصميمه العربي التقليدي. ويضمّ السوق عدداً كبيراً من المطاعم والمتاجر، مع إطلالة على الواجهة البحرية، وتعرض متاجره مختلف الأزياء وإنتاج مبدعي الحِرف اليدوية العربية والعطور والقطع الفنية، ما يتيح للزوار اكتشاف تراث دبي وتقاليدها.