حمدان جمعان.. مرشد سياحي بلغة الإشارة

هناء الحمادي (أبوظبي)

حول حمدان جمعان خريج الإرشاد السياحي من جامعة الشارقة حبه لعالم الإرشاد إلى حقيقة، فبعد تخرجه من الثانوية العامة، التحق في مجال كان يشده منذ فترة طويلة، حيث لم تمنعه إعاقته السمعية «أصم» عن ممارسة المهنة التي حلم بها، فتمكن من ممارسة لغة الإشارة من أن يصبح مرشداً سياحياً بعد حصوله على رخصة الإرشاد من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة ليكون المرشد المميز بعد حصوله على هذه الرخصة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي على أرض الواقع.

منذ انطلاقته يسعى حمدان خريج كلية الآداب والعلوم الإنسانية تخصص الإرشاد السياحي خلال جولاته السياحية مع الأصدقاء الصم إلى تعريفهم بقيمة الآثار التاريخية والأماكن السياحية بالدولة، مؤكداً أن السياحة الداخلية في الدولة «أجمل شتاء في العالم».

لغة الإشارة

ويقول: خلال 4 سنوات وبعد الحصول على الرخصة، مارست الإرشاد السياحي على أرض الواقع، وذلك مع الكثير من الزوار من فئة الصم من خلال إيصال المعلومة لهم بلغة الإشارة لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بإمارة الشارقة بالكثير من المعالم الطبيعية الخلابة، بداية ببحيراتها ذات المياه الفيروزية، ومروراً بمواقعها السياحية الفاتنة وصحرائها الكبيرة الجميلة، ونهاية بنهضتها العمرانية وهندستها المعمارية الحديثة الراقية، حيث قدمت كمرشد سياحي صورة مميزة ومختلفة عن الآثار السياحية في إمارة الشارقة.

يقدم بالإشارة بعض المعلومات التاريخية

وخلال تجوله في الكثير من متاحف الشارقة مثل متحف الاحاد، ومركز مليحة للآثار، ومتحف المحطة في الشارقة استطاع إيصال المعلومة عما يميز تلك المواقع السياحية من آثار وقطع قديمة تاريخية نادرة.

رخصة الإرشاد

تدرب حمدان نظرياً وعملياً في مجال الإرشاد السياحي وتعلم كيفية التواصل مع أصحاب الهمم، حيث اكتسب مهارات التشويق عند تقديم المعلومة، كما أنه يمتلك الكثير من المعلومات ذات العلاقة بالتاريخ والجغرافيا والتراث المحلي، ويقول عن ذلك: المهنة تمتاز بجاذبية خاصة، لا سيما أن على المرشد أن يكون محباً للمعرفة والعلم، ويمتلك أسلوباً شائقاً في عرض المعلومات، فضلاً عن قدرته على تحقيق الترابط بين المعروض والموصوف.

وأوضح أن الإرشاد لا يعتمد على سرد المعلومات بل على عنصر المفاجأة والابتكار، عن طريق توجيه الأسئلة للسائحين لتحقيق مفاجأة معينة حول معلومة مدهشة لم تكن تخطر في بالهم.

ويتطلع المرشد السياحي حمدان جمعان إلى تمرير تجربته بين الشباب وتطوير مهنة الإرشاد السياحي بالتحاق الشباب من كلا الجنسين بمجال الإرشاد، الذي يعتبر من المهن ليست بالسهلة كما يراها البعض.

مواقع التواصل

حب حمدان جمعان عالم الإرشاد السياحي دفعه لإنشاء حساب على «إنستغرام» لإبراز أهم الأماكن السياحية التي يقوم بالإرشاد فيها لأصحاب الهمم من الصم ليتعرفوا على الكثير من المواقع السياحية الغنية بالإمارة وما تضم من تراث ومقتنيات قديمة تعود لمئات السنين.