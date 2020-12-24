رولينغ تربح 600 ألف استرليني شهرياً من الروايات

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الكاتبة البريطانية الشهيرة جيه كيه رولينغ أكثر من 600 ألف جنيه استرليني شهرياً أرباحاً خلال العامين الماضيين، من نجاح رواياتها البوليسية «Cormoran Strike» التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني.

وأوضح موقع «MSN» أن الروائية، البالغة من العمر 55 عاماً، والتي اشتهرت بسلسلة «هاري بوتر»، حصلت على ما يصل إلى 637.321 جنيهاً استرلينياً شهرياً على مدار العامين الماضيين، وكانت تكتب تلك الروايات تحت اسم مستعار روبرت جالبريث، وارتكز عليها مسلسل «Strike».

وكانت رولينغ قد أعربت عن تشككها في أن شركة النشر ستقدم دعمها لأي روايات أخرى سوى هاري بوتر، التي أصبحت واحدة من أنجح الروايات التي تحولت إلى أفلام، ولم تتوقع في البداية أن تحقق كتبها نجاحاً تجارياً.

وقالت إنها كانت تعتقد أنه من الصعب إقناع أي شخص بتقبل قصة هاري بوتر، وتحويلها إلى فيلم؛ لأنها كانت مناسبة كقصة للأطفال فقط، ذات موضوع قديم حول أطفال في مدرسة داخلية، لذلك لم تكن تتخيل أن الناس سيقبلون عليها بهذا الشكل.