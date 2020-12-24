زيلويجر: شخصية «بريدجيت» ملهمة للنساء

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية رينيه زيلويجر عن أنها تكوّن صداقات جديدة كل يوم منذ أن لعبت دور بريدجيت جونز؛ لأن هناك الكثير من الناس الذين يريدون التحدث معها عن الشخصية المحبوبة.

وذكر موقع «Female First» أن الممثلة، البالغة من العمر 51 عاماً، اشتهرت بأداء الشخصية للكاتبة هيلين فيلدنج، والتي قامت ببطولتها في سلسلة من ثلاثة أفلام تحمل الاسم نفسه.

وأعربت رينيه عن سعادتها لأنها لا تزال تقابل أشخاصاً يقولون لها «لقد تعلمت شيئاً من بريدجيت» أو «إنها تعني لي الكثير»، وهو ما تعتبره بمثابة هدية.

كما أقرت بأنها تشترك في العديد من الصفات مع بريدجيت، إلا أن كل الصفات لا تود أن تشترك فيها معها. وأوضحت أنها تتعاطف مع المرأة بسبب الضغوط التي تمارس عليها لتبدو بمظهر جيد طوال الوقت بجانب الاعتناء بأسرتها، وتعتقد أن مشاكل بريدجيت ضربت على وتر حساس لدى العديد من النساء.

وقالت إن هناك أشياء سخيفة، مثل وزن المرأة أو شعرها أو كيف تبدو، يحاسبها عليها الآخرون إذا لم تهتم بها، في حين أنه يجب قبول الذات وإدراك أنه من الطبيعي أن يكون الشخص غير كامل وغير مثالي.