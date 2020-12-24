5 وسائل للسعادة

ترجمة عزة يوسف

أكد تقرير نفسي أن رغب الجميع بالعيش في سعادة، لا يمكن تحقيقها بسهولة أو وضوح، لاسيما أن الشعور بها يحتاج إلى بذل الجهد المستمر والعمل كل يوم، وفي هذا الإطار قدم موقع «Inspire More» بعض العادات لمساعدتك على تحقيق السعادة:

الاستمتاع

إذا كنت تقضي وقتك في التفكير في الماضي أو المستقبل، لن يمكنك الاستمتاع بالحاضر، فكن مُدركاً للأشياء البسيطة التي تجلب لك الفرحة، وتحلى بالوعي والتركيز على ما يجعلك تبتسم الآن.

الامتنان

فكر في كل الأشياء التي تقدر وجودها في حياتك وابدأ في تدوينها يومياً، حتى لو دونت شيئاً واحداً أو أكثر، فإن ذلك يحول تفكيرك إلى الإيجابية.

الأصدقاء والأسرة

خصص بعض الوقت لقضائه بصحبة الأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يحتفلون بإنجازاتك ويدعمونك في الأوقات الصعبة، وعندما تلتقي بأشخاص جدد، اقترب من الذين ينضحون بالسعادة، حيث إنها مُعدية.

تحديد الأهداف

لا يوجد شيء يجلب السعادة، مثل الشعور بتحقيق أحلامك، لذا فكر فيما تريده من الحياة، واعمل على تحقيقه، ولن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقتك بنفسك وتقديرك لذاتك فحسب، بل يمنحك أيضاً إحساساً بهدفك وقيمتك في الحياة.

التفاؤل

هناك العديد من الطرق لتدريب عقلك على النظر إلى الجانب المشرق، مثل تكرار العبارات الإيجابية والبحث عن حلول بدلاً من الخوض في المشاكل.

ومن أفضل الطرق لمواجهة أفكارك السلبية، التعاطف مع الذات، والنظر إلى الأشياء من منظور مختلف، وكيفية الاستفادة من معاناتك.