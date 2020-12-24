كيف تتخلص من النحافة ؟

أبوظبي (الاتحاد)

يعاني الكثيرون من النحافة ويرغبون في اكتساب المزيد من الوزن، ويجدون أنه من الصعب العثور على نصيحة جيدة.

وأوضح موقع «The Conversation» أن أفضل الطرق لاكتساب الوزن هي استهلاك طاقة إضافية أو سعرات حرارية أكثر مما يتطلبه جسمك على أساس يومي.. كما يجب أن تتم زيادة الوزن بشكل تدريجي عن طريق تناول الأطعمة الصحية بجانب ممارسة تمارين القوة، التي تساعد على ضمان أن الوزن المكتسب تم بطريقة مفيدة ويمكن الحفاظ عليه.

وحسب الموقع يجب أن تتم زيادة الوزن بشكل تدريجي عن طريق تناول الأطعمة الصحية بجانب ممارسة تمارين القوة، التي تساعد على ضمان أن الوزن المكتسب تم بطريقة مفيدة ويمكن الحفاظ عليه.. ومع ذلك، إذا كان الشخص يفقد وزنه بسبب حالة مرضية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو التهاب الأمعاء، فإن الأولوية تكون لطلب المساعدة الطبية لعلاج السبب الأساس بشكل فوري، وبعد العلاج، يمكن البدء في اكتساب أرطال إضافية بنجاح.

ومن الناحية المثالية، ينبغي تحقيق زيادة الوزن بالطريقة الأكثر صحة أي عن طريق استهلاك المزيد من الأطعمة والسوائل الغنية بالمغذيات مثل البروتين والفيتامينات والمعادن والدهون الأساسية بدلاً من السكريات أو الدهون المشبعة.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها زيادة الوزن، أولها تناول كميات أكبر في أوقات الوجبات بإضافة كمية أخرى من الطعام في الوجبة نفسها وهو ما يناسب الأشخاص الذين يتمتعون بشهية جيدة، وهي طريقة سهلة لزيادة السعرات الداخلة إلى الجسم.

وهناك طريقة تتعلق بتناول كميات قليلة ولكن عدة مرات خلال اليوم، أي أنه بدلاً من تناول ثلاث وجبات رئيسة، يمكن إضافة وجبات خفيفة بينها، وتلك الطريقة هي الأسهل لمن يعانون من ضعف الشهية.

ويجب تضمين وجبات خفيفة كثيفة المغذيات مثل المكسرات والفواكه المجففة والحبوب وكعك الشوفان والبسكويت والجبن وأعواد الخبز والحمص والزبادي بين الوجبات.

ويمكن إضافة المشروبات المغذية على مدار اليوم بدلاً من الاعتماد على الماء فقط، مثل الحليب كامل الدسم وعصائر الفاكهة، ويمكن إضافة الجبن إلى الحساء أو على الشطائر، واستخدام زيوت إضافية في الطهي والتتبيل.