5 عوامل تدفعك إلى الإفراط في الطعام

ترجمة عزة يوسف

في بعض الأحيان، تؤثر مشاعرنا علينا وتجعلنا نأكل أكثر من اللازم، بما يؤدي إلى زيادة أوزاننا، وفي هذا السياق، أوضح موقع «Times of India» أن هناك ما يعرف بالأكل العاطفي، وعوامل تؤدي إلى الإفراط في الطعام، ومنها:

الملل

عندما لا يجد الشخص شيئاً ممتعاً ليقوم به، فإن أول ما يخطر بباله هو تناول شيء لذيذ، والذي غالباً ما يكون غير صحي، وعند الشعور بالملل، يفقد القدرة على اتخاذ خيارات غذائية ذكية، وينتهي به الأمر إلى تناول المزيد من الأطعمة التي تسبب السمنة.

الإجهاد

من الشائع أن تشعر بالرغبة المفاجئة في تناول بعض الرقائق أو الحلويات قبل اجتماع في العمل مثلاً، ويرجع ذلك إلى أننا نعيش في عالم أصبح فيه الإجهاد جزءاً طبيعياً من الحياة، وهو الشعور الذي يدفع إلى الأطعمة الحلوة والدهنية ذات السعرات الحرارية العالية، بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.

الوحدة

كشفت دراسة حديثة عن أن الأشخاص الذين غالباً ما يشعرون بالوحدة يعانون من مستويات عالية من هرمون جريلين المحفز للشهية، مما يجعلهم يشعرون بالجوع في وقت أسرع من المعتاد، ونحتاج جميعاً إلى شخص يوفر لنا الرفقة والراحة بما يشتت انتباهنا عن الطعام.

السعادة

في الكثير من الأوقات، يقبل الشخص الذي يشعر بالسعادة على تناول طعام أكثر، حيث يميل العقل إلى الحصول على مكافأة عند إنجاز العمل أو الوصول لهدف ما، وغالباً ما ينتهي الأمر بتناول وجبات غير صحية.

الإحباط

من الشائع أن تلجأ إلى طعامك المريح كمصدر إلهاء عند شعورك بالإحباط، حيث يتيح لك الطعام الهروب مؤقتاً من الواقع، لتتعرض لمشكلة أكبر وهي البدانة.