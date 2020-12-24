«الحياة الذكية» دعوة للسعادة والترشيد

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من النصائح والإرشادات، لمساعدة المتعاملين على تبني نمط حياة مستدام وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه عبر خطوات بسيطة يمكن تطبيقها في المنزل، وذلك من خلال مبادرة «الحياة الذكية» التي تتضمن مجموعة من الخصائص الذكية لتمكين المتعاملين من مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه، واتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي، لإثراء تجربتهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

أهداف المبادرة

تهدف مبادرة «الحياة الذكية» إلى رفع مستوى وعي المتعاملين حول مفاهيم الفوترة والاستهلاك عبر تقديم معلومات واضحة عن الفواتير ومكوناتها الرئيسة، وتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى رفع الاستهلاك واختلاف حجمه في المواسم المختلفة، والأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع مثل مكيفات الهواء، وتسريبات المياه، وملء أحواض السباحة أو وجود عدة توصيلات في المنزل على نفس العداد الذكي، كما توفر المبادرة لوحات رقمية لمراقبة الاستهلاك عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، والحصول على تقارير دورية، والاستفادة من أداة تعقب شاملة لحالة طلب الخدمة، من خلال برنامج «نهجي المستدام» الذي يتيح للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في المنطقة، بهدف تشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناء على بيانات ومعلومات محدثة، وبالتالي تشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين لترشيد الاستهلاك.

كما تمكن المبادرة أصحاب الهمم من استخدام تقنية سهلة عن طريق الشاشة أو عن طريق الصوت، ومن النصائح التي تشتمل عليها هذه التقنية:

التبريد

اضبط منظم الحرارة (ثرموستات) المكيفات على 24 درجة مئوية أو أعلى، فكلما كانت درجة الحرارة أعلى توفر حتى 5 % من استهلاك التبريد، مع ضرورة الاهتمام بتنظيف مرشحات مكيف الهواء مرة كل شهر في فصل الصيف.

الإضاءة

ينصح باستخدام المصابيح الموفرة للطاقة (ليد)، مع الحرص على تنظيفها بانتظام لتجنب تراكم الغبار عليها، أطفئ الأنوار غير الضرورية، واستفد من الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان في الأماكن غير المعرضة لأشعة الشمس المباشرة.

الغسالات

استخدم غسالة الصحون أو الملابس عندما تكون مملوءة بالكامل لتحقيق أقصى قدر من توفير المياه والكهرباء والمنظفات، وابحث عن الغسالات الصديقة للبيئة التي تسمح باختيار دورة الغسيل التي تناسب احتياجاتك.

الطبخ

يستهلك الميكرويف طاقة أقل من الفرن الكهربائي، وعليك استخدام أوان مسطحة من الأسفل لأنها تلامس المصدر الحراري الكهربائي بشكل أفضل، وتأكد من إحكام الأغطية لتسريع نضج الطعام، وينصح أيضاً باستخدام أواني الضغط لأنها تستهلك قدراً أقل من الطاقة.

التجميد

حافظ على درجة حرارة الثلاجة في حدود 4 مئوية، لتجنب فقدان الطاقة، وحافظ على درجة حرارة المجمد -18 درجة مئوية، مع وضع الثلاجة في مكان مستقل للحفاظ على كفاءتها.

الري

قم بري حديقة منزلك قبل 8 صباحاً أو بعد 6 مساءً، لتجنب فترة ارتفاع درجة الحرارة في الظهيرة وزيادة التبخر، وافحص صمامات رش المياه دورياً لاكتشاف أي تسربات.

الصنابير

قم بتركيب أدوات موفرة لمياه الاستحمام لتكون بمعدل تدفق أقل من 8 لترات في الدقيقة، وقم بتركيب موفرات المياه على صنابير المطبخ والحمامات لتوفير حتى 40 % من استهلاك مياه الصنابير.

إرشادات

احرص على اختيار الأجهزة الكهربائية الحاصلة على 4 أو 5 نجوم من خلال ملصق كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما يمكنك غسل سيارتك باستعمال دلو بدلاً من خرطوم المياه، وقم بتغطية أحواض السباحة لتقليل تبخر المياه.