«الماندولين».. النغم العذب

سعيد ياسين (القاهرة)

* «الماندولين».. آلة موسيقية وترية شبيهة بالعود، لكنها أصغر منه، فهي ذات رقبة نحيفة متصلة بجسم كُمثريّ الشكل، ويتم العزف عليها بوساطة النقر على الأوتار عن طريق الريشة.

* يعود أصلها إلى القرن الخامس عشر، وتطورت في القرن الثامن عشر وصنعت في عدد من المدن الإيطالية، وقد استخدمها «موتسارت» في أوبرا دون جيوفاني عام 1787.

* استُخدمت آلة الماندولين في الموسيقا الكلاسيكية في القرن الثامن عشر، واليوم تستخدم في الموسيقا الشعبية.

* لا تدخل في كثير من الأعمال الموسيقية، لكنها من الآلات التي تصدر أنغاماً عذبة، وتستخدم لعزف المقطوعات الموسيقية الفردية.

* صورة الآلة وعازفيها محفورة في الذاكرة في أغنية «عاشق الروح»، التي قدمها الموسيقار محمد عبدالوهاب في فيلم «غزل البنات» عام 1949.

* لمعظم آلات الماندولين أربعة أزواج من الأوتار، وللبعض الآخر خمسة أزواج، وأحياناً ستة من الأوتار المعدنية التي يعزف عليها بريشة خاصة.

* اشتهرت بالعزف عليها في السنوات الأخيرة الموسيقية المصرية عزة محمد حسين، ولقبت بـ«عاشقة الماندولين».