الأمل.. سر السعادة

القاهرة (الاتحاد)

وجد باحثون أميركيون، أن الأمل في عيش مستقبل مشرق يحمي الأشخاص من تبني سلوكيات محفوفة بالمخاطر، ويمنحهم الشعور بأن هناك أشياء جيدة مقبلة، عليهم أن يعيشوا من أجلها.

وأوضح الباحث بقسم علم النفس بجامعة إيست أنجليا شهريار كيشافارز، أن شعور الأشخاص بالأمل هو ما يمنعهم عن التصرفات الخاطئة، التي يلجأ إليها من عانوا الحرمان النسبي في حياتهم.

ونقل موقع «ANI News» عن كيشافارز قوله، إن الشعور بعدم الرضا يضر الصحة النفسية، وأن المقارنة الدائمة بينك ومن حولك تسرق الفرحة.

وأشار إلى أن التفاؤل في مواجهة الشدائد يساعد على الشعور بالسعادة.