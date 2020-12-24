«السمالية».. ملتقى السنع

أبوظبي (الاتحاد)- تنطلق الأحد فعاليات الأسبوع الثاني لملتقى السمالية الربيعي، ويتم خلاله نشر مجموعة ورش متنوعة تهدف لتعريف الطلاب بالسنع الإماراتي وتعزيز الهوية في نفوس الأبناء، وزرع حب التراث في المراكز الشبابية التابعة لنادي تراث الإمارات (أبوظبي، العين، السمحة، الوثبة، سويحان).

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الأول للملتقى، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات «عن بُعد» عبر منصته الرقمية، على أن تتواصل الفعاليات الأحد المقبل حتى من 31 ديسمبر الجاري، بإقامة ورش تراثية.

وقال راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز في نادي تراث الإمارات ومدير ملتقى السمالية: إن برنامج الملتقى يزخر بالعديد من الورش التراثية والثقافية والفنية التي تهدف إلى تعريف الشباب والناشئة بتفاصيل حياة الأجداد وما خلفوه من تراث أصيل، والمساهمة في ترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الصالحة لدى هذا الجيل المستقبلي الواعد.

وأشاد بدور المدربين التراثيين في ترسيخ العادات والتقاليد ونقل خبرات الأجيال إلى الشباب، وتنمية روح الاعتماد على النفس وصقل الشخصية لديهم.

وأفاد أن الأسبوع الأول للملتقى، تم تخصيصه للمراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات وشهدت فعالياته عدة ورش تراثية وفنية وترفيهية، قدمتها المدربات التراثيات من المراكز النسائية، حيث قدم مركز السمحة النسائي مجموعة ورش عن إعداد القهوة وصنع الخزام والطبخ الشعبي، أما مركز العين النسائي فقدم ورشاً عن طريقة عمل المسابح المزينة بالطرابيش، وتزيين الشنط بالحبال، وعمل مشبات من الخوص، كما قدم مركز أبوظبي النسائي ورشاً عن السنع والخروفة وسكب الألوان.