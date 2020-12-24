"فيسبوك" يغلق صفحة طاه شهير روّج لنظرية المؤامرة عن كورونا

أغلق موقع "فيسبوك" صفحة الطاهي الأسترالي بيت إيفانز بعد اتهامه باستخدام الشبكة الاجتماعية للترويج لمعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد.

واكتسب هذا الطاهي شهرة كبيرة في بلاده إثر مشاركته في برنامج طبخ تلفزيوني. ومنذ بدء الجائحة، أصبح أحد رموز الحركة الأسترالية المروجة لنظريات المؤامرة بشأن الفيروس. وكانت صفحته تضم مليون متابع.

غير أن شبكة "فيسبوك" أعلنت، اليوم الخميس، أنها لن تسمح "لأي كان بنشر معلومات مغلوطة بشأن كوفيد-19 من شأنها الإضرار بالآخرين" أو ترويج أكاذيب بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأوضحت الشبكة، في بيان "سياستنا واضحة في شأن هذا النوع من المضامين وقد سحبنا صفحة الطاهي بيتر إيفانز على فيسبوك بسبب الانتهاكات المتكررة لهذه السياسات".

وتجهد كبرى المدن الأسترالية حاليا لاحتواء بؤرة للوباء شهدت انتشار أكثر ما أنهى مرحلة من السيطرة على الوباء استمرت أشهرا.

وقال الطاهي، في مقابلة صحفية قبل بضعة أشهر "الجائحة كذبة، الأمر بهذه البساطة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها "فيسبوك" حسابات لشخصيات متهمة بالترويج لمعلومات مضللة.