6 أفلام جديدة تتحدى «كورونا»

سعيد ياسين (القاهرة)

يحاول عدد من صناع الأفلام السينمائية تحدي أزمة «كورونا»، وتخفيض نسب الحضور بدور العرض، وقرروا طرح ستة من أفلامهم خلال موسم رأس السنة.. ورغم الإيرادات القليلة، التي حققتها الأفلام، التي عرضت في الشهرين الأخيرين، فإن أصحاب الأفلام الجديدة يأملون في تحقيق إيرادات أكبر خلال أيام رأس السنة ومع بداية 2021.

ويأتي في مقدمة الأفلام التي تقرر عرضها، «حظر تجول» لإلهام شاهين وأمينة خليل، ويعرض للجمهور بداية من 30 ديسمبر الجاري.. بعد عرضه مؤخراً في مهرجان القاهرة السينمائي، ونالت عنه إلهام جائزة أفضل ممثلة. وتدور أحداثه صبيحة يوم من العام 2013، حيث تغادر الأم محبسها عقب سنوات من السجن، وخلال 24 ساعة فقط يمنحها حظر التجول المفروض، فرصة نادرة للتحرر من أسر ماضيها الغامض.. وأعربت إلهام شاهين عن تفاؤلها بتحقيق الفيلم النجاح الجماهيري والنقدي المأمول، خصوصاً أنه لاقى صدى طيباً خلال عرضه في المهرجان.

ملصق«صابر وراضي»

«صابر وراضي»

ويعرض يوم 31 ديسمبر فيلم «صابر وراضي» لأحمد أدم ومحسن محيي الدين ورزان مغربي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول رجلين أحدهما اسمه صابر والآخر راضي، الأول سائق لدى الثاني رجل الأعمال الذي أصيب في حادث ألزمه البقاء على مقعد متحرك. وقال محسن محيي الدين: إن الفيلم يحتوي على بعد إنساني وسيناريو مميز، مما يؤهله للنجاح، وإن ذلك كان وراء موافقته على المشاركة فيه والعودة من خلاله إلى السينما بعد غياب، مشيراً إلى أن الفيلم يعتمد على حالة جديدة في السينما، التي تسيطر عليها حالياً مواضيع العنف والمطاردات.

«ريما»

وطرح (أمس) 23 ديسمبر فيلم «ريما» لمحمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبدالقادر.. وقال معتز حسام مخرج الفيلم: إن الفيلم كان مقرراً طرحه قبل انتشار جائحة كورونا، وتأجل لأسباب توزيعية، ورأت جهة إنتاجه أن الفترة الحالية تعد الأنسب لعرضه تجارياً.

وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول فكرة الرؤى، من خلال طفلة تدرك ما لا يعرفه الآخرون، حيث يكشف الفيلم سر تاريخ يوم الثالث من مارس وما يحدث به من جرائم. وأوضح أن الفيلم يعرض بداية من 24 ديسمبر في دول الخليج العربي والعراق والأردن، مفتتحاً موسم أفلام أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ملصق فيلم «ريما»

«قبل الأربعين»

ويعرض قريباً فيلم «قبل الأربعين» لداليا مصطفى وبسمة وهالة فاخر ومحمد علي رزق، وقالت داليا إنها تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 12 عاماً منذ مشاركتها في فيلم «طباخ الرئيس» العام 2008.

وأشارت إلى أن ارتباك ظروف الإنتاج طوال الفترة الماضية كان وراء ابتعادها، رغم وجود عدد من المشاريع السينمائية لديها، وتتمنى تعويض فترة غيابها بفيلمها الجديد.

«قمر 14»

كما يعرض خلال أيام فيلم «قمر14» لخالد النبوي وشيرين رضا وياسمين رئيس وأحمد مالك وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي في ليلة واحدة، ويعرض العديد من القضايا الإنسانية.

«وقفة رجالة»

ويعرض فيلم «وقفة رجالة» لماجد الكدواني وبيومي فؤاد وصفاء الطوخي وشريف دسوقي ومحمد سلام وإخراج أحمد الجندي، ويدور في إطار كوميدي حول مجموعة أصدقاء يجتمعون بعد سنوات لمساعدة أحدهم في الخروج من ورطة كبيرة.