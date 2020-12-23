ريهام عبد الغفور تتعرض للظلم في «ليلة العيد»

القاهرة (الاتحاد)

تستعد ريهام عبد الغفور لتصوير فيلم «ليلة العيد»، إخراج سامح عبد العزيز، ويقوم ببطولته عدد من النجوم، منهم: يسرا، سميحة أيوب، وصابرين وسيد رجب.

وقالت ريهام: هذا أول عمل أشارك فيه مع يسرا، وسعيدة بهذا التعاون، خاصة أن الدور الذي أقدمه جديد تماماً، وإضافة في مشواري الفني، حيث أجسد شخصية زوجة، تتعرض للظلم، وتحاول التمرد.

وأشارت إلى أنها تعاقدت على بطولة فيلم «تحت تهديد السلاح»، تأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته حسن الرداد ومي عمر، وفتحي عبدالوهاب وبيومي فؤاد، ومن المقرر أن يبدأ المخرج محمد عبدالرحمن حماقي قريباً معاينة أماكن التصوير.

وتشارك في مسلسل «قصر النيل»، الذي يعرض في رمضان المقبل، أمام دينا الشربيني، وصلاح عبدالله ونبيل عيسى، وإخراج خالد مرعي. وتدور أحداثه في إطار الدراما الإنسانية، حول مجموعة من الأشخاص يقيمون في شارع قصر النيل وسط القاهرة، وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب حياتهم رأساً على عقب.

وتواصل ريهام من خلال «قصر النيل» حضورها مع الدراما الرمضانية التي شاركت فيها من خلال العديد من المسلسلات، منها: «الزيبق»، و«الرحلة»، و«رمضان كريم»، و«القيصر»، و«الداعية»، و«الريان»، و«وادي الملوك»، و«شيخ العرب همام» وغيرها. من ناحية أخرى تنتظر عرض فيلمها «عنها» الذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأخير، وجسدت فيه شخصية زوجة تطرأ عليها تغيرات غريبة بعد الرحيل الصادم لزوجها، وتحاول اكتشاف نفسها.