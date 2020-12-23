عبد المغني في «ضل راجل».. ويستعد لـ«المحكمة»

محمد قناوي (القاهرة)

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمود عبد المغني بين السينما والتلفزيون، حيث تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل «ضل راجل»، مع ياسر جلال، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر الحالي ليكون جاهزاً للعرض في رمضان 2021.

وقال عبد المغني لـ«الاتحاد»: إنه يقوم حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل «شارع 9»، ويعرض بعيداً عن الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش موضوع الإدمان الذي يلجأ له بعض الشباب.

وأقدم دور مهندس بترول يعمل في الخارج، ينفصل عن زوجته بعد أن يعلم أنها مدمنة، تجمعه قصة حب مع أخرى، وتحاول رانيا يوسف التي تجسد في العمل شخصية طبيبة نفسية علاج الشباب.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، نيرمين الفقي، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وأضاف أنه يشارك في حلقات «حلوة الدنيا سكر»، ويقوم ببطولة حكاية باسم «الجريمة لا تفيد»، ويتكون من 45 حلقة، إخراج خالد الحلفاوي، وتدور فكرته في إطار كوميدي بحكايات اجتماعية، وفي كل حكاية مجموعة مختلفة من النجوم مع هنا الزاهد.

وأشار عبدالمغني إلى أنه تعاقد مؤخراً على فيلم «المحكمة»، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويضم عدداً من النجوم، منهم صلاح عبدالله، كريم عفيفي، صبا مبارك، صابرين، جميلة عوض، نجلاء بدر وأحمد داش.