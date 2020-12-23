مخيم لتنمية المهارات في مركز الجليلة

خولة علي (دبي)

قدم المخيم الشتوي في مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لدبي للثقافة، باقة مختلفة من الأنشطة الثقافية والفنية تهدف إلى تعزيز النشاط الثقافي والتوعوي للأطفال، وتعرفيهم بالموروث الشعبي وتنمية المهارات.

وقدم الورش خبراء ومتخصصون في مجالات فنية وثقافية مختلفة، فمن على منصة المسرح، قدم الأطفال مسرحية بعنوان «كورونا إلى أين» التي تتحدث عن الأزمة التي حصلت أثناء كورونا وكيف قضوا وقتهم أثناء الحجر المنزلي، وتوعية الأطفال بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفي قسم الموسيقى تدرب الأطفال على مقطوعة موسيقية غربية بعنوان «التجلي» عبر 4 عازفي بيانو والمقطوعة الثانية تم تأليفها في قسم الموسيقى واستخدم في عزفها آلة البيانو والغيتار والإيقاعات وآلة الكمان وتحدثت عن عنوان «رحلة إلى اين»، وعبر رائحة الطين وتشكيله، استمتع الأطفال بتشكيل منحوتات على شكل كائنات حية وجمادات كالبيوت وتم استخدام جميع أدوات الخزف لتنفيذ أعمالهم من دولاب ونحت وبناء يدوي.

وفي عالم الرسم قدم الأطفال روسومات مختلفة من وحي خيالهم كالحيوانات والمناظر الطبيعية، أما في المكتبة فتعلموا مهارة القراءة القصصية كل يوم مع مختلف الانشطة داخل المكتبة بالإضافة إلى عرض أفلام تعليمية لللأطفال في استديو 456 بجانب أنشطة مختلفة كالرسم والزراعة وصناعة الدمى والألعاب الرياضية ومشاهدة قصص مرئية، وفعالية المطبخ التعليمي حيث أخذوا دروساً متنوعة في الطبخ والتغذية وصناعة الشوكولا، والانشطة التراثية كصناعة التلي وصنعة الخوص وصحن الحبوب وإعداد القهوة العربية و«سنع المجالس» وتعليم الأطفال الألعاب التراثية والعديد من الورش الأخرى.

وينظم المخيم اليوم (24 ديسمبر) حفل أونلاين لأولياء الأمور في استديو المسرح يعرض خلال شاشة كبيرة على برنامج الفيسبوك واليوتيوب يقدم فيه الأطفال عرض مسرحي «كورونا إلى اين» وعرض موسيقي «التجلي»، ومعرض «رحلة إلى اين» للفنون البصرية.