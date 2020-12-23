المهندس وبلقيس في احتفالية 2021 برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)- تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الميلادي الجديد، في أكبر احتفالية بهذه المناسبة تشهدها الإمارة، لإحياء حفلات رأس السنة، التي تلقى إقبالا كبيرا، باعتبارها آخر ليلة من العام 2020، لتضفي عليها أجواء البهجة والفرح والتفاؤل بالعام الجديد 2021، حيث يستضيف مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الجزيرة الحمرا، الحفل الساهر الذي يحيه الفنان ماجد المهندس، والفنانة بلقيس، ومن المقرر أن يمتعا الفنانين الكبيرين جمهورهما، بباقة من أجمل أغانيهما التي تلاقي تفاعلا كبيرا من كل جمهورهما، ويبدأ استقبال الجمهور للحفل السابعة من مساء يوم الخميس 31 ديسمبر، ليبدأ الحفل التاسعة مساء، ويستمر حتى بعد منتصف الليل.

ومن جهتهم، أعلن القائمون على تنظيم الحفل «مركز المعارض برأس الخيمة» والتابع لغرفة تجارة رأس الخيمة، أنه تم تخصيص مواقف لسيارات الجمهور، وكذا مواقف لفئة الـ vip، فيما تم طرح تذاكر الحفل على موقع ال https://rak.platinumlist.net/event-tickets/80895/rak-nye-with-majid-al-mohandis-balqees.