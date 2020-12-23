أحمد صلاح حسني.. طبيب «الدايرة»

محمد قناوي (القاهرة) - يخوض أحمد صلاح حسني تجربة البطولة التلفزيونية الثانية من خلال مسلسل «الدايرة»، الذي كان يحمل اسم «جنون العشق»، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل «ختم النمر».

وقال حسني، إن العمل يناقش الاكتئاب الناتج عن المشكلات المجتمعية، ويقع بطل العمل، وهو طبيب نفسي في أزمة بسبب مشكلات والديه.

يشارك في البطولة عدد من النجوم منهم إيمان العاصي، إيناس كامل، مى القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، عصام السقا، أماني كمال وعماد رشاد.

المسلسل تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن المقرر أن ينتهي التصوير خلال الفترة المقبلة، للعرض في الموسم الشتوي الجاري.

كما يشارك صلاح ضيف شرف في مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري، المقرر عرضه في رمضان 2021، بعد أن خرج من العرض الموسم الماضي لأكثر من سبب، منها تصوير المسلسل في عدة دول، وهو ما كان يصعب تنفيذه، لتوقف حركة الطيران بسبب فيروس «كورونا».

وعن تقييمه لتجربة مسلسل «ختم النمر» أول بطولة مطلقة له والذي عرض الصيف الماضي، قال: كانت تجربة مهمة وحققت نجاحاً مميزاً، وهذا كان واضحاً من ردود الفعل وتفاعل المشاهدين.

وأضاف: شعرت بالقلق في البداية من العمل وكلمة «بطولة»، خاصة أن هناك مسؤولية أكبر عليّ من الأدوار السابقة، ولكني اجتهدت وكانت النتيجة رائعة.