هذه الأجهزة لن يعمل عليها "واتساب" مجددا.. هل جهازك من بينها؟

أبوظبي (الاتحاد) - كشف تطبيق «واتساب» عن أنظمة تشغيل أجهزة الهاتف المتحرك التي سيواصل دعمها، بدءاً من العام 2021، مطالباً مستخدمي هذه الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل غير ذلك بتحديثها ليتمكنوا من مواصلة استخدام التطبيق.

وأوضح التطبيق المملوك لـ«فيسبوك» أنه يواصل دعم أجهزة هواتف «آيفون» العاملة بأنظمة تشغيل «آي أو إس 9» أو ما هو أعلى من ذلك، كما يواصل دعم الهواتف العاملة بأنظمة تشغيل «أندرويد 4.0.3» وما هو أعلى من ذلك.

وأشار التطبيق، المستخدم من قبل ملياري شخص حول العالم، إلى أنه لا يوجد خيار لنقل أرشيف الدردشة بين منصتين، لكنه في الوقت نفسه يتيح نقلها عبر مرفق بالبريد الإلكتروني.