مينا مسعود.. مجرم دولي في «عز الضهر»

يستعد النجم المصري مينا مسعود لخوض أول تجربة له في السينما المصرية من خلال فيلم «عز الضهر»، تأليف كريم سرور، ويشاركه البطولة عدد من الشباب، منهم محمد عز وميرنا نور الدين ومحمد علي رزق.

وقال المخرج مرقس عادل: إن مسعود تعاقد رسمياً على الفيلم، ويجسد دور مجرم دولي، ويتضمن العمل مطاردات وأكشن في الإثارة.

وبدأ مينا تلقي كورسات مكثفة للتدريب على اللهجة المصرية، حيث إن إقامته في كندا منذ طفولته جعلته لا يجيدها إجادة تامة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريباً.

ويعد العمل أول بطولة له في مصر، بعدما نجح في وضع بصمات فنية في هوليوود، بمشاركته في عدة أفلام أميركية، ومن أبرزها فيلم «علاء الدين» مع النجم ويل سميث.

وحقق الفيلم إيرادات أكثر من 600 مليون دولار، وهو مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الأجنبي إنتاج والت ديزني، وعرض منتصف العام 2019.

وبدأ المؤلفان جون جاتنز وأندريا بيرلوف، خلال الأيام الماضية، العمل على جزء ثان من الفيلم، المقرر طرحه العام المقبل في دور العرض.



