ليلى علوي تعتذر عن «سيرة الحب»

محمد قناوي (القاهرة)

اعتذرت ليلى علوي عن عدم المشاركة في مسلسل «سيرة الحب»، تأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح، وكان من المقرر تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وعرضه خارج السباق الرمضاني.

وبدأت علوي تصوير المشاهد الأولى من فيلم «ماما حامل»، والذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وقالت: إن الأحداث تدور في إطار كوميدي تشويقي، ويتحدث عن الأسرة المصرية، ويتناول حكاية أم لديها 4 أبناء، وتشغل منصب وزيرة، وتعيش حالة من الحيرة بين مسؤولياتها كأم وكونها في منصب مهم.



ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد سلام، ويعتمد على كوميديا الموقف.

من جانب آخر، انتهت ليلى من تصوير فيلم «التاريخ السري لكوثر»، تأليف وإخراج محمد أمين، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرضه.