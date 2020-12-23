بعد تعافيها من كورونا.. صابرين «بين السما والأرض»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الفنانة صابرين لممارسة نشاطها الفني بعد أسبوعين في الحجر المنزلي وتعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وقالت إنها لا تعرف مصدر الإصابة، ولم تظهر عليها الأعراض بشكل كبير.

وأضافت أنها تلقت خلال فترة العزل سيناريو مسلسل «بين السما والأرض» من المخرج ماندو العدل ورشحها لتقديم أحد الأدوار الرئيسة، ولم تكشف عنه قبل القرار النهائي بالموافقة لأنها في مرحلة القراءة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير نجيب محفوظ، ومن المقرر أن يشارك فيه هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، وجاري التعاقد مع باقى الفنانين.

وتدور الأحداث في موقع واحد، حيث تحتجز مجموعة من الأشخاص في مصعد، وتتكشف أعمالهم ووظائفهم وطموحاتهم وأيضاً مشكلاتهم.

وسبق تقديم الرواية في السينما العام 1959، من خلال عمل بنفس الاسم، وشارك فيه هند رستم، محمود المليجي، عبدالمنعم إبراهيم، إخراج صلاح أبو سيف.

وقالت صابرين إنها تعود لاستديوهات السينما لاستكمال تصوير مشاهدها في فيلم «المحكمة»، مع أحمد حاتم وجميلة عوض ومروان يونس، تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «النمس والإنس»، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب، يفسدها آخرون، في إطار كوميدي، ويتضمن تفاصيل كثيرة ستنال إعجاب المشاهدين، وتجسد دور سيدة من عشيرة الجن.