5 فوائد لاعتماد الأطفال على أنفسهم

ترجمة عزة يوسف

يعتبر تعليم أطفالك الاستقلال والاعتماد على الذات في سن مبكرة، دليلاً على أنك تسير في المسار الصحيح من التربية.

وذكر موقع «Pink Villa» أنه على الآباء والأمهات أن يدركوا الوقت المناسب لكي يأخذوا خطوة إلى الوراء ويجعلوا أطفالهم يكبروا ويرتكبوا الأخطاء ليتعلموا منها بأنفسهم. وحدد الخبراء 5 أسباب وفوائد تدفعك لتشجيع أطفالك على أن يكونوا مستقلين ومعتمدين على أنفسهم.

المعرفة والخبرة

يؤدي الاعتماد على النفس إلى خوض التجربة التي يحتاجها ابنك، حيث تعتمد غريزة البقاء على مدى قدرته على إدارة شؤونه بشكل جيد دون مساعدة، بما يوفر له المعرفة والخبرة لتحقيق النجاح والعيش حياة سعيدة.

الثقة في النفس

الثقة هي مفتاح الحياة الناجحة، ومن خلال تعليم طفلك أن يكون مُستقلاً، سيكتسب الثقة بعد فترة كافية من الوقت ويتعلم التعبير عن آرائه دون أي تردد، ويؤمن بذاته لأنه اختبر الدروس الأساسية للعيش بمفرده والنجاح في الحياة دون طلب أي خدمة من غيره.

الذكاء والقدرات

يؤدي اعتماد أبنائك على أنفسهم إلى تعلم كيفية تجاوز العقبات، وإيجاد طريقة لإيجاد حلول لكل مشكلة، ما يعزز قدراتهم المعرفية ونموهم العقلي وذكائهم العاطفي ومهاراتهم في حل المشكلات.

الامتنان بالنعم

بمجرد أن يبدأ أطفالك في عيش حياة مستقلة، فإنهم سيدركون قيمة كل شيء تعلموه ومروا به، كما يشعرون بالامتنان على النعم التي يمتلكونها من المــــأوى والعائلة والطعام، وغيرها من التي لا يشعر بقيمتها الكثيرون.

المرونة

من خلال الإخفاق والفشل، يتعلم الفرد المرونة بما يكفي لتجاوز أحلك العواصف والتحديات، وبذلك يتعلم أبناؤك التكيف مع الظروف والتحلي بعقلية متفائلة حتى يتغلب على الشدائد.