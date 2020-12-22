«واشنطن بوست» ترفع عدد صحفييها إلى مستوى قياسي

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنها ستزيد عدد صحفييها لمستوى قياسي، يتجاوز ألف صحفي بعد استحداثها مكاتب بأوروبا وآسيا.

ويأتي هذا التوسّع في وقت تميل معظم الصحف لتوفير المال بوقف إصدار نسخها الورقية. وأوضحت «واشنطن بوست» أنها تريد أن توفّر لقرائها «معلومات سريعة وشاملة في أي وقت من اليوم»، ضمن «تغطية إخبارية غنية ومتنوعة منذ ساعات الفجر».

وبفعل هذا التوسع، سينضم 44 صحافياً جديداً لأسرة التحرير، ما يرفع إجمالي عدد صحفييها إلى 1010 صحفيين.وقال رئيس تحرير الصحيفة مارتي بارون: إن القراء سيلاحظون «صحافة أغنى وأعمق وأسرع وأكثر تنوعاً وابتكاراً».