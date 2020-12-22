عدد اليوم
الأربعاء 23 ديسمبر
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بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر
05:41
الظهر
12:24
العصر
15:21
المغرب
17:43
العشاء
19:02
دنيا
بابا نويل في البحر
اليوم 01:34
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الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
مواقيت الصلاة
الفجر:4:12
الظهر:11:44
العصر:3:14
المغرب:5:53
العشاء:7:12
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