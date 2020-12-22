الأول من نوعه في مصر.. عرض أزياء لذوي الهمم

أحمد القاضي (القاهرة)

يشارك عشرة من ذوي الهمم وقصار القامة في عرض أزياء سهلة الارتداء يعتبر الأول من نوعه في مصر.

تقول أشجان رجب، صاحبة الفكرة: إن الأزياء التي يرتديها المشاركون بالعرض ليست أزياء تقليدية، بل تحتوي على تجهيزات خاصة تساعد مرتديها في حياتهم اليومية، حيث تكون سهلة في الارتداء.

تضيف أشجان - التي أسست قبل عامين أول شركة مصرية لتصميم أزياء لذوي الهمم - أن المشاركين من عدة فئات من ذوي الهمم، بين مستخدمي الكراسي المتحركة، وأصحاب الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية إضافة إلى قصار القامة. وتستعد مؤسسة الفكرة إلى طرح تلك الملابس في الأسواق خلال أشهر قليلة، مما يتيح شراءها من قبل الجمهور قريباً.