«حمدان بن محمد للتصوير» تنشر مقاطع «الفاصل الزمني»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر نوفمبر 2020، والتي كان موضوعها «الفاصل الزمني» المعروف بتقنية الـ«تايم لابس».

المسابقة شَهِدَت فوزاً عربياً مزدوجاً يعكس مواكبة المواهب العربية للتقنيات والأساليب المتطورة والمتسارعة في صناعة التصوير العالمية، من خلال المصور السعوديّ يوسف أحمد بجاش والمصور السوريّ مصطفى أحمد الجندي، ورافقهما في قائمة الفائزين المصور الأوكرانيّ يفين ساموتشينكو، والمصور الفيتناميّ دانغ جوين آنه خوي، والمصور الإندونيسيّ روبرتوس ديني.

وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_Timelapse #.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: تقنيات التصوير لا تتوقّف عن التطوّر والابتكار، الفاصل الزمني يحتوي على إطاراتٍ بصريٍة متعدّدة يتعامل معها المصور تقنياً حسب رؤيته الخاصة والرسالة التي يرغب بإيصالها للمُشاهد.

وأضاف المصور السعوديّ يوسف أحمد بجاش: تم تنفيذ العمل في مدينة مكة المكرّمة على مدى عدة أعوام، فكرة العمل إظهار مدينة مكة المكرّمة كإحدى المدن العالمية التي لا تنام ليلاً ولا نهاراً.

وأشار المصور السوريّ مصطفى أحمد الجندي إلى أنه تم تنفيذ العمل في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، موضحاً: في كل زيارة للجامع كان العُمّال يسترعون انتباهي بنشاطهم وعملهم المستمر، فقرَّرتُ أن أصنع هذا الفيديو لأكشف للعالم أن ما يراه الزوّار ما هو إلا جزء بسيط من عملٍ وجهدٍ كبيرين يتمّان بشكلٍ منظّم ومستمر على مدار الساعة، طيلة أيام العام.