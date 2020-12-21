محمد هنيدي.. «كينج سايز»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد النجم الكوميدي محمد هنيدي لتصوير فيلمه الجديد «كينج سايز»، من إخراج إسلام خيري، حيث تجري حالياً جلسات عمل لاختيار الفنانين المشاركين معه والإعلان عنهم الأسبوع المقبل.

وأوضح هنيدي أن الفيلم روائي وليس «كارتون» ونعمل عليه منذ 3 سنوات ويتم التحضير له وسوف يخرج للنور قريباً، وقال ساخراً: «بطل الفيلم يتحول إلى قزم في حجمي».

وأضاف أن «كينج سايز» هو التجربة السينمائية الثانية له مع المؤلف عمر طاهر والثالثة بشكل عام، حيث قدمنا معاً العديد من الأعمال منها مسلسل الكرتون «سوبر هنيدي»، وفيلم «يوم ملوش لازمة» عام 2015.

وأشار هنيدي إلى أنه ينتظر عرض فيلمه «النمس والإنس»، ومن المقرر أن يكون في دور السينما بداية 2021، حيث يتم حالياً إجراء المونتاج، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وقال: أجسد في الفيلم دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، والتي تكشفها المشاهد الأولى، ويقع في غرام عفريته.

واستبعد هنيدي مشاركته في دراما رمضان 2021، لانشغاله بالسينما، لكنه يعمل حالياً على الجزء الثاني من «أرض النفاق» ورسم الخطوط العريضة للمسلسل تمهيداً لبدء الكتابة. وعن الجزء الثاني من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» قال هنيدي، إن متابعة لي على «تويتر» طالبتني بتقديم جزء ثانٍ منه، واشترطت عليها تأييد 100 ألف شخص لمطلبها، وتخطوا هذا الرقم.

وعندما عرضت الأمر على د. مدحت العدل أبدى حماسه، واقترح أن تكون بداية الفيلم الحفلة التي تقدمها الجامعة الأميركية لتجميع خريجيها منذ عشرين عاماً، ونجمع أبطال الفيلم، وأكد على ضرورة وجود خطوط درامية جديدة للشخصيات.