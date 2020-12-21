11 وصفة للتخلص من الهالات السوداء

ترجمة: عزة يوسف

تقدم بوجا بانجا المتخصصة الهندية في النظام الغذائي والتغذية نصائحها للتخلص من الهالات الداكنة حول العيون بأبسط الطرق والمكونات، حسب موقع «Times of India»، وهي:

الخيار

يقطع الخيار الطازج إلى شرائح سميكة، ويجمد لمدة 15 دقيقة، ويتم وضع الشرائح الباردة على عينيك لمدة 30 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ، لتفتيح البقع الداكنة بسرعة.

عصير البطاطس

يوضع عصير البطاطس تحت العين لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ، ويساعد على تسريع تكوين الكولاجين، ويجعل البشرة متوهجة.

زيت اللوز

تمنع خصائص زيت اللوز ظهور الأوعية الدموية تحت الجلد، ويسهم في الحصول على بشرة نضرة ورطبة.

ماء الورد

يحتوي على مادة قابضة تجدد البشرة وتخفي الهالات السوداء، ويمكنك وضع كرات قطن منقوعة بماء الورد على الهالات السوداء مرتين في اليوم، كما يمكن استخدامه كتونر لغلق مسام الوجه.

عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين الذي يجعل البشرة نضرة ويمنع ظهور الهالات السوداء عن طريق وضع عصير الطماطم على الهالات لمدة 15 دقيقة، ثم غسلها بالماء الدافئ.

زيت فيتامين «هـ»

زيت فيتامين هـ، يحارب شيخوخة الجلد عن طريق تدليك بضع قطرات منه على الجلد قبل النوم وتركه طوال الليل، وغسله في الصباح بالماء الدافئ.

جل الصبار

يتم تدليك الجل على الهالات والبقع الداكنة وتركه ليجف طوال الليل، ثم يُشطف في الصباح.

الحليب البارد

يحافظ فيتامين (أ) في الحليب على مرونة الجلد تحت العين ويقلل الخطوط الدقيقة.

الشاي الأخضر

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على تلطيف الشعيرات الدموية الداكنة في منطقة أسفل العين.

الكركم

الكركم يعمل على تفتيح الهالات حول العينين، عن طريق عمل عجينة من الكركم ودقيق الحمص والحليب ووضعها تحت العين، ثم غسلها بعد 20 دقيقة للحصول على إشراقة صحية فورية.

زيت جوز الهند

تساعد خصائصه اللطيفة المضادة للالتهابات على تقليل الهالات الداكنة وترطيب البشرة بعمق، كما أنه يحارب شيخوخة الجلد.. ضعي القليل من زيت جوز الهند على منطقة تحت العين واتركيه طوال الليل، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي.