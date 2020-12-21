«السمالية الربيعي».. ينطلق بحزمة فعاليات تراثية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول «عن بُعد»، فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى ‬31 ديسمبر الجاري، بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، وخُصص الأسبوع الأول للمدربات التراثيات من خلال المراكز النسائية، وستبث جميع الورش عبر منصة نادي تراث الإمارات الإلكترونية.

قدم مركز السمحة النسائي التابع لنادي تراث الإمارات ورشتين، الأولى حول إعداد القهوة شرحت خلالها المدربة التراثية بخيتة الفلاسي طريقة تحضير القهوة وأدوات صبها، باعتبارها رمزاً للكرم وحسن الضيافة ما جعلها متأصلة بقوة في التقاليد الإماراتية.

كما قدمت المدربة موزة المزروعي ورشة عن صنع الخزام، وهو عبارة عن حبل طويل مصنوع من الصوف الأسود، وشرحت كيفية نسج خيوط الصوف ثم حبكها بطريقة معينة لصنع الخزام.

فيما بث مركز السمحة النسائي ورشة عن الطبخ الشعبي للمدربة موزة المهيري أعدت فيها طبق الخنفروش، وهو من الحلويات التراثية القديمة، ويتميز بخطواته السهلة وبمذاقه المميز، ويقدم في المناسبات والأعياد.

وقالت فاطمة التميمي، رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات، إن الملتقى يهدف إلى تعريف الطالبات بأهمية تراث الأجداد وكيفية المحافظة عليه والتعرف على العادات والتقاليد القديمة، ويتضمن ورشاً متنوعة للفتيات تزودهن بمهارات عالية ومعارف كثيرة تساير عادات الإمارات وتقاليد الأجداد.