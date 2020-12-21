كريستوفر لم يمتلك هاتفاً

القاهرة (الاتحاد)

كشف الممثل الأميركي كريستوفر والكن، عن أنه لم يمتلك هاتفاً محمولاً أو جهاز كمبيوتر أبداً، وأن التكنولوجيا الحديثة تجاوزته منذ زمن بعيد. واعترف النجم، البالغ من العمر 77 عاماً، بأنه يكون بحاجة إلى مساعدة شخص آخر في إعداد مكالمات الفيديو لأنه لم يتعلم كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي وصل إليها بعد فوات الأوان بعدما كبر سنه.

وذكر موقع «Female First» أنه في بعض الأحيان، يحصل والكن على هاتف خلوي أثناء مشاركته في تصوير فيلم ما، حتى يتمكنوا من العثور عليه، ولكنه لا يستخدمه إلا عندما يتصل به شخص آخر.

وبينما لا يميل كريستوفر إلى الأجهزة الإلكترونية، فإنه يستمتع بجمع التذكارات التي يخصص لها غرفة في منزله مثل شورت ملاكمة كان يرتديه النجم الرياضي الراحل محمد علي كلاي، والذي حصل عليه في مزاد خيري.