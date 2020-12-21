5 طرق تخلصك من السموم

ترجمة: عزة يوسف

يفرط الكثيرون في تناول الطعام خلال المواسم والمناسبات، إلا أن معظمنا يشعر بالندم بعد الاستسلام لإغراءات الطعام اللذيذ، ويرغب في اتخاذ إجراءات صارمة لتطهير نظامنا الداخلي أو ما يُعرف باسم "الديتوكس".

ويوضح خبراء الصحة أن الجسم يتخلص من السموم من تلقاء نفسه، حيث يعمل الكبد والكلى على مدار الساعة لإزالة الفضلات.

وفي ما يلي 5 طرق طبيعية للتخلص من السموم بعد تناول وجبة دسمة، وهي:

الحديث السلبي

تجنب انتقاد نفسك وتوجيه حديث سلبي إلى ذاتك، إذ أنه لا بأس في أن تنغمس في الطعام المفضل في بعض الأحيان حتى لو كان غير صحي، إذا كنت تركز على الأكل الصحي والنظيف غالبية الوقت.

ولن يساعدك الحديث السلبي في العودة إلى روتينك الصحي، بل يؤدي إلى شعورك بالإجهاد والتوتر ومخاوف صحية أخرى، حاول أن تظل إيجابياً تجاه نفسك طوال الوقت.

تمارين خفيفة

لحرق السعرات الحرارية الزائدة، لا يتعين عليك معاقبة نفسك بأداء تمرين مكثف ثلاث مرات في اليوم، بل خذ الأمور بهدوء وامنح جسمك بعض الوقت للتعافي، حيث إن الإفراط في ممارسة الرياضة يؤدي إلى الإجهاد بما قد يمنعك من استكمال روتينك الرياضي، ومن الأفضل ممارسة تمارين خفيفة في تلك الفترة مثل اليوغا أو المشي.

شرب الماء

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسدك هو شرب الكثير من السوائل، إذ يساعد الماء على إزالة الفضلات غير المرغوب فيها من الجهاز عن طريق البول والعرق. كما أنه يعزز عملية الأيض ويجدد نشاطك، ويمكنك إضافة ماء جوز الهند أو الفواكه الغنية بالمحتوى المائي إلى نظامك الغذائي.

الألياف

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، حيث تدعم هذه المغذيات الكبيرة الكلى والكبد وتساعدهما في إزالة النفايات من الجسم بطريقة أفضل، كما تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وتساعد على تحسين وظيفة الحاجز المعوي.

الطعام النيئ

من شأن تناول الطعام المخمر، مثل اللبن الرائب والخثارة والكفير والمخلل، أن يسهل عملية الهضم ويدعم عملية إزالة السموم، حيث تساعد هذه الأطعمة في تكوين البكتيريا الجيدة في المعدة، مما يحسن صحة الأمعاء وبالتالي يحسن صحتك العامة.



