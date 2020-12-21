أحمد زاهر.. «فارس»

محمد قناوي (القاهرة) - تعاقد أحمد زاهر على خوض أول بطولة سينمائية مطلقة، من خلال فيلم «فارس»، والذي كان يحمل اسم «مهمة مستحيلة»، ومن المقرر أن يبدأ تصويره مطلع يناير المقبل.

يقوم زاهر حالياً بالتحضير للعمل، الذي يقوم بتأليفه حسام موسى، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، وقال إن الفيلم يدور في إطار الإثارة والتشويق وبه عدد كبير من مشاهد الأكشن، ويتم حالياً اختيار باقي الأبطال المشاركين.

وقال زاهر إنه ينتظر عرض مسلسل «لؤلؤ»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال، وتقرر عرضه خلال الموسم الشتوي، من بطولة مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، وسلوى عثمان، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

وتدور أحداثه في 40 حلقة، وتجسد مي دور مطربة تبحث عن النجومية وتعمل في أحد الكباريهات، وتتعرض للكثير من المواقف في بداية مشوارها.