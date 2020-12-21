لأول مرة منذ 400 عام.. مشاهدة "الاقتران العظيم" في السماء

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الاثنين، الصور الأولية للاقتران العظيم، وهو ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشاهد في السماء.

وكتب مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر "الصور الأولية للاقتران العظيم، اقتران المشتري وزحل كما وردت الآن من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي".

و"الاقتران العظيم" هو اقتراب ظاهري في السماء بين كوكبي المشتري وزحل، وهما أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية. ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة في ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 سنة.

ويظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، ما يعطي انطباعاً بأنهما قريبان لدرجة الاندماج فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.

وللتمتع بهذا المشهد، يتعين الاستعانة بأداة مراقبة صغيرة وإيجاد سماء منقشعة تماماً وتصويب النظر في اتجاه جنوب الغرب، في نطاق من الأرض يضم مناطق واسعة من العالم.

وبدأ التقارب الظاهر بين الكوكبين منذ أشهر، وهو سيصل إلى أقرب مسافة يوم الانقلاب الشتوي (في مصادفة زمنية)، ما سيعطي انطباعاً بأن الكوكبين هما جرم سماوي واحد.

ويحتاج كوكب المشتري إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، ما يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما البعض مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين.

وكانت آخر مرة حدث فيها الاقتران بمثل هذه المسافة قبل حوالي 400 عام، وذلك يوم 16 يوليو 1623م، ولكن المفارقة أن ذلك الاقتران لم يكن مشاهداً إلا من المناطق القريبة من خط الاستواء، لأن المشتري وزحل كانا قريبين من الشمس.

وقد شوهد آخر اقتران مماثل من غالبية مناطق الكرة الأرضية قبل 800 عام، وذلك يوم 5 مارس 1226م، وكانت المسافة بينهما دقيقتين قوسيتين فقط.

وسيكون الاقتران المماثل القادم عام 2080م، والذي يليه عام 2417.