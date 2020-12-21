سيرة «عمرو دياب».. على نتفيلكس

محمد قناوي (القاهرة) - بدأ إبراهيم عيسى كتابة حلقات السيرة الذاتية للفنان عمرو دياب الملقب بـ"الهضبة"، والتي سيتم تقديمها في مسلسل، وتنتجها شبكة «نتفليكس» العالمية.

يتناول العمل السيرة الشخصية والفنية لدياب الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً، أصبح خلالها في مقدمة مطربي العالم العربي، والأعلى مبيعًا في الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز «ورلد ميوزيك أوورد» و6 أفريكان ميوزيك أوورد.

وبدأ عيسى رسم الخطوط العريضة للعمل، من صعود دياب منذ أن غادر من بورسعيد إلى القاهرة العام 1982، حتى أصبح واحداً من أيقونات الغناء في العالم العربي، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

ويتناول المسلسل جهود "الهضبة" لتحقيق حلمه في الغناء، ومراحله الغنائية والسينمائية، وجولاته الأوروبية، والجوائز التي حصدها خلال مشواره، فضلا عن حفلاته في القاهرة التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وكانت «نتفليكس» قد أعلنت، خلال أغسطس الماضي، عن تعاونها مع عمرو دياب لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، يعود من خلاله للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ أن قدم فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في «نتفليكس»: «على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي والغنائي، استطاع عمرو أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال على الصعيدين الفني والثقافي، ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي».

من جهته، أعرب دياب عن سعادته بالتعاون مع «نتفليكس»، وقال إنه «من المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة».