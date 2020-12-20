افتتاح تجريبي لشاطئ القرم بأم القيوين

أم القيوين (وام)

تم الافتتاح التجريبي لـ «شاطئ القرم» في منطقة خور اليفرة بأم القيوين للزوار لإتاحة فرصة استكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والبيئة الساحلية بالإمارة.

وتواصل دائرة السياحة والآثار بأم القيوين تجهيزاتها استعداداً للافتتاح الرسمي لـ«شاطئ القرم»، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، ويهدف إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية، وإبراز أهمية أشجار القرم، حيث يتم العمل حالياً على إضافة المرافق العامة لضمان راحة وسلامة مرتاديه، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنشطة الرياضية المتنوعة للجمهور.

ويطل شاطئ القرم على خور أم القيوين الذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في الإمارة.