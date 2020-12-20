علاج جماعي للأزمات بالكوميديا

بيروت (أ ف ب)

بقاعة للعروض الفنية في بيروت، تنفجر ضحكات متفرجين أتوا للترويح عن أنفسهم وتناسي الضغوط المستمرة. ويتناوب 12 كوميديّاً شاباً على خشبة المسرح لتقديم عروض من نوع «ستاند أب كوميدي».

وبنصوصه اللاذعة ومقاربة كوميدية المباشرة لمواضيع حساسة وإشكالية أحياناً، تحقق هذه العروض الكوميدية انتشاراً متزايداً.

ويعرّي الفنانون بأسلوبهم النقدي الساخر تناقضات المجتمع، كما يصوّبون على انتهاكات الطبقة السياسية التي لم تتبدّل منذ عقود. وتشبّه الكوميدية الشابة شادن التي تحقق انتشاراً كبيراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هذه العروض بأنها كالأقراص المهدئة للأعصاب.