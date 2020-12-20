هند صبري.. «عايزة أتطلق»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد الممثلة التونسية هند صبري للجزء الثاني من مسلسها «عايزة أتجوز»، ويحمل اسماً مبدئياً «عايزة أتطلق»، وتعقد جلسات عمل مع المخرج هادي الباجوري للانتهاء من التحضيرات، ليبدأ التصوير بداية فبراير المقبل.

يدور العمل في إطار الكوميديا، بحلقات متصلة منفصلة حول «علا»، التي تعمل صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى الثلاثين من العمر، فضلاً عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق بابها.

المسلسل تأليف غادة عبد العال، وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولته سوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وعرض فضائياً عام 2010. ومن جانب آخر أوشكت هند على الانتهاء من تصوير مشاهدها في «هجمة مرتدة»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتجسد شخصية زوجة أحمد عز، وتقع في العديد من المشاكل والمضايفات بسبب تلك الزيجة. وتدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية حول قصة حقيقة مأخوذة من ملف المخابرات المصرية، تجسد الدور البطولي لرجالها، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته هشام سليم، وندى موسى.

وعلى الصعيد السينمائي تتعاون صبري مجدداً مع أحمد عز في فيلم «كيرة والجن»، عن رواية الكاتب أحمد مراد «1919»، وتتناول الواقع المصري أثناء الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919. ويكشف العمل عن قصص حقيقية لأبطال المقاومة ضد الاحتلال، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.