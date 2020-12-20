يسرا وهيفاء «ضراير» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تجري الشركة المنتجة لمسلسل النجمة يسرا، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، مفاوضات مع الفنانة هيفاء وهبي لمشاركتها البطولة، والتي تجسد شخصية «ضرة» يسرا، ومن المقرر أن يتم حسم أمور التعاقد خلال الأسبوعين المقبلين. المسلسل يكتبه أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق. ومن جانب آخر، قررت الجهة المنتجة للمسلسل ضم أكثر من نجمة، منهن السورية جومانة مراد.

يذكر أن يسرا قدمت في رمضان الماضي مسلسل «خيانة عهد»، وشاركها البطولة حلا شيحة، جومانا مراد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما هيفاء فقامت ببطولة مسلسل «أسود فاتح» أمام أحمد فهمي، روجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.