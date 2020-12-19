ماكارتني يصدر أسطوانة ويدعم لقاح كورونا

لندن (أ ف ب)

دعا نجم فرقة «بيتلز» البريطانية سابقاً بول ماكارتني جمهوره إلى التلقيح ضد فيروس كورونا، في تصريحات بمناسبة صدور أسطوانة له منفرداً بعنوان «ماكارتني 3».

تضم الأسطوانة أغنيات جديدة وأخرى قديمة، أعاد بول العمل عليها خلال فترة الحجر الأولى في الربيع الفائت.

وقال ماكارتني لـ«بي بي سي» عن اللقاح: «سآخذه، وأود أن أشجع الناس على أخذه أيضاً».

وأضاف: في الماضي، كان هناك أشخاص يعارضون اللقاحات وهذا شأنهم، لكن الآن في وجود الإنترنت، على الجميع التحلي بالمسؤولية، فقد باتت هذه التوجهات تترسخ، وقد تجعل أشخاصاً يعزفون عن اللقاح.