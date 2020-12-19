وسط مياه الفيضان

هطلت أمطار غزيرة، تحولت إلى فيضانات، على منطقة را نجيا في مقاطعة ناراثيوات جنوب تايلاند، ورغم المياه التي غمرت الشوارع، حاول السكان ممارسة تفاصيل حياتهم اليومية، وخرج الباعة ببضائعهم مستعينين بالمظلات الواقية من المطر، فيما قضى الأطفال الوقت في اللهو وسط الماء.

(أ ف ب)