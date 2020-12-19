«شفرة» جينيفر لوبيز ونتفليكس

تتعاون الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز مع شبكة البث التدفقي نتفليكس للقيام ببطولة فيلم «الشفرة» المقتبس من عمل أدبي يحمل نفس الاسم للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.

وتقوم لوبيز بدور نينا جيريرا، العميلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي» في الفيلم، الذي ينتظر أن تنتجه أيضاً.

وتجد جيريا نفسها متورطة مع سفاح في قضية بعدما نشر بشكل احترافي شفرات معقدة عبر الإنترنت، نظراً لتطابق الشفرات مع تفاصيل عدد من جرائم القتل.