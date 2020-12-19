«قرطاج السينمائي» يتحدى «كوفيد -19»

تونس (أ ف ب)

انطلقت الدورة الحادية والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية، وسط إجراءات مكثفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعُرضت في الافتتاح ستة أفلام قصيرة بدلاً من فيلم عربي أو أفريقي طويل، كما جرت العادة خلال هذه التظاهرة العربية والأفريقية العريقة.

ورغم أن «كوفيد-19» ألقى بثقله على الحدث، يسعى المنظمون إلى توجيه رسالة أمل للقطاع الثقافي في تونس الذي خنقته الجائحة، والاحتفاء بكل من دعموا المهرجان منذ عام 1966.

ووجه الشاعر التونسي الشاب أنيس شوشان رسالة امتنان خلال حفل الافتتاح لمن «جمع بينهم حب الفنّ»، قائلاً: «شكراً لكل ما قدمتموه لحلم آمنتم به وجعلتموه حقيقة».